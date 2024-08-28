乃木坂46で女優の生駒里奈（28）が28日、自身のXを更新し、初めての“週刊誌報道”を受けて真正面から投稿を連発し、「生駒ちゃん」がトレンド入りするなど話題となった。この日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」の「初めてのデート写真！？」などと題した記事で、俳優の鈴木勝吾（35）と7月に都内の漢方薬局を訪れていたと報じられた。これを受け生駒はXで「今まで週刊誌のニュースになった事ないからね、びっくりさせてご