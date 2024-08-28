【モデルプレス＝2024/08/28】モデルの堀田茜が27日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルに反響が寄せられている。【写真】堀田茜、美太もも際立つ透け衣装◆堀田茜、美脚披露「2024natsuまとめ」としセルフィーをはじめ、空いっぱいに打ち上がる花火、空やプール、シルバーのネイルが施された足元の様子など夏の思い出ショットを披露した堀田。椅子に腰をかけたオールホワイトコーデショットでは、シースルー素材からスラリと