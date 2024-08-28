2024年8月28日の朝から昼頃にかけ、SNSサービス「X」で障害が発生した。一部のユーザーにタイムラインが読み込まれないなどの不具合が発生したものだが、トラブルを受けXでは「Twitter不具合」「Twitterくん」「Twitter調子」といったワードがトレンド入りしている。「X不具合」もトレンド入りしているが...Xで障害が発生したのは、28日の9時過ぎから12時30分頃にかけての数時間だ。タイムラインが読み込めない、新規ポストの投稿