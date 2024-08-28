ハイカジュアルブランド「MOUSSY（マウジー）」から、ディズニーのスペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 AUTUMN COLLECTIONが登場！ディズニー・アニメーション映画『アラジン』や、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのファッションアイテムが展開されます☆ マウジー ディズニー「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 AUTUMN COLLECTION  発売日：2024年9月4日(水)販売