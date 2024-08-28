混沌の様相を呈してきました……台風の通行止めの可能性区間が拡大2024年8月28日14時現在、台風10号の影響により高速道路は東名・新東名などで通行止めが続いています。アクアラインではトンネル火災が発生し通行止めとなっている（画像：NEXCO東日本関東支社）。現時点で台風の影響により通行止めとなっている高速道路の区間は次の通り。・東名高速：静岡-豊川・新東名高速：新静岡-新城・引佐連絡路：浜松いなさJCT-三ケ日JC