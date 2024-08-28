佐賀競馬場は台風10号の接近により、安全かつ公正な競馬の実施が困難であると判断し、8月29日の佐賀競馬の開催を取りやめると発表した。同日に行う予定だったサマーチャンピオン（Jpn3）とJRA交流サマーカップは9月1日に順延。出馬投票をやり直さず、発走時刻を変更（サマーカップ＝5R＝午後4時50分、サマーチャンピオン＝6R＝5時25分）して行う。騎手が変更となる可能性があるので注意。また上記2競走を除くレースの代替開