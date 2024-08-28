１６年リオ五輪男子体操団体金メダリストの白井健三氏が２４日付けで自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告し、幼少期のショットを公開した。「無事２８歳になれました。試合期間中の誕生日、不思議な感覚です。たくさんのメッセージ、ご連絡、プレゼントありがとうございました！」と感謝。続けて、「両親がつけてくれた健三という名の通り健康です。今年も人との出会いや繋がりに感謝して毎日を全力で