全日本空輸（ANA）は、台風10号の影響で国内・国際線の223便を欠航する。8月28日午後2時時点で、8月28日の宮崎・鹿児島・長崎・佐賀・大分・熊本・福岡発着の国内線30便、8月29日の宮崎・鹿児島・長崎・佐賀・大分・熊本・対馬・五島福江発着全便と福岡発着の一部便の国内線173便、8月30日の宮崎・鹿児島・長崎・福岡・佐賀・大分・熊本の国内線16便と大阪/関西発着の国際線4便の計223便が欠航となる。影響人数は18,740名。