シャオミ・ジャパンは27日、ゲーミングデバイスとしてモニター「Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi/G24i」（2万5980円/1万5980円）や、「Mi モニター掛け式ライト」（5480円）、「Xiaomi デスクトップスピーカー」（5980円）、「Xiaomi ゲーミングマウス Lite」（2780円）を発売した。同社ECサイトやAmazon.co.jp、楽天市場で順次取り扱われる。 Xiaomi ゲーミングモニ