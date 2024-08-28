自民党の女性議員有志による「自民党女性議員飛躍の会」の会合が２８日、国会内で開かれ、総裁選（９月１２日告示、２８日投開票）の候補者に女性活躍の政策アンケートを採る考えを明かした。同会は稲田朋美、永岡桂子両衆院議員、猪口邦子参院議員の同期３人が共同代表を務め、牧島かれん元デジタル相、尾身朝子衆院議員、松川るい参院議員ら２５人が所属している。総裁選を前に稲田氏は「すでに出馬をされている皆さまの中