明治は2024年8月生産分から順次、チーズ7品の賞味期限を20日から40日延長、乳児用液体ミルク1品の賞味期限を3カ月延長している。また、2024年7月生産分から順次、栄養食品2品の賞味期限を6カ月延長する。【関連記事】明治、チョコ15商品とグミ14商品の賞味期限を各2カ月延長、食品ロス削減へ保存性を再検証、より長い賞味期限を保証合計10品の賞味期限延長を実施する。チーズは、「明治北海道十勝カマンベールチーズ」などの商品7