「Xiaomi Bluetooth スピーカー」 シャオミ・ジャパンは、「ポータブルBluetooth スピーカーの音質を新たなレベルで届ける」というモデルとして、5つのユニットを搭載した「Xiaomi Bluetooth スピーカー」と、3ユニットの「Xiaomi Bluetooth スピーカー Mini」の2機種を8月28日より順次発売する。価格はオープンプライスで、店頭予想価格はXiaomi Bluetooth スピ&