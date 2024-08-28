「作りおき」ブームを巻き起こし、現在40万部の大ヒットとなっているレシピ本『常備菜』。その後『主菜』『つまみ』『常備菜2』と続けて発売され、シリーズ累計58万部を突破するなか、待望の新刊『副菜』が9月20日に主婦と生活社から発売される。 【写真】食卓がにぎやかに！「油揚げの韓国おでん風」「かにかまでかに玉」 著者である神奈川・葉山在住の人気料理家・飛田和緒は、シンプルでいて白いごはんがすす