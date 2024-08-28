¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò½ÀÆ»73¥­¥íµé¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÃË½÷º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶¶ËÜÁÔ»Ô¤Î?²Ä°¦¤¹¤®¤ë?¥á¥À¥ë¥±¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¶ËÜ¤ÈÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¹»½ÀÆ»Éô¤ÇÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØÃË»Ò½ÀÆ»100¥­¥íµéÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î±©²ìÎ¶Ç·²ð¡ÊµÜºê¸©½Ð¿È¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤É¤Ê¤¿¤«¡¢¶¶ËÜÁÔ»ÔÁª¼ê¤Ë¥á¥À¥ë¥±¡¼¥¹¤ò¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¥È¥¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÊÁ¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¶Ò