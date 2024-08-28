元日本代表FWの城彰二氏が自身のYouTubeチャンネルで、川崎フロンターレのDF高井幸大を称賛した。城氏はパリ五輪を戦った大岩剛監督が率いるU-23日本代表から、A代表に推薦したい選手をピックアップ。そのなかで、19歳ながら大岩ジャパンに名を連ね、大舞台で活躍した高井の名前を挙げて、次のように評している。「今回１つ下の世代でオリンピックに入ったけども、彼の身長（192センチ）と対人の強さ、フィードが上手いという