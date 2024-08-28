日本アイスホッケー連盟は２８日、２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪の女子最終予選Ｇ組の試合が、来年２月６〜９日に北海道苫小牧市で開催されると発表した。同組の日本は、４大会連続５度目の五輪出場を目指す。Ｇ組は中国、フランスなど計４チームによる総当たり戦が行われ、１位チームが五輪出場権を得る。