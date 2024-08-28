総務省は２８日、建物や敷地などに大量のごみをため込む「ごみ屋敷」対策に関する調査結果を発表した。調査時点で「ごみ屋敷」の状態と判断された１１９件のうち、約３割に当たる３１件は住人が堆積物をごみと認識してなく、有価物だと主張して撤去に応じない状況にあった。調査時点は２０２２年１０月１日。人口１０万人以上の市・特別区から３０市区を選定し、市区ごとに６件程度ずつ計１８１件の事例を調べた。１８１件の