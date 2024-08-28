いわゆる「ごみ屋敷」問題への自治体の対応について総務省が初めて実態調査を行った結果、省庁や自治体の各部署が連携して解決にあたることが効果的だと分かりました。ごみ屋敷に直接対応する法律や国の制度はなく、また、内容は様々で解消には居住者の理解、堆積物の撤去費用の確保が必要となるなど決定的な対応策はないとしています。総務省が東京都の3つの区を含む人口の多い全国30の自治体を対象に調査したところ、ごみ