Orathai SriringChayut Setboonsarng[バンコク ２８日 ロイター] - タイ中央銀行のセタプット総裁は２８日、金融政策委員会は金利を見直す際に経済見通しに基づいて決定しており、現状の評価が変われば金利を調整する用意があると述べた。現行の２．５％という政策金利水準は世界でも特に低いと指摘。構造的要因がタイの経済成長を抑制していると述べた。中銀は今年の成長率を２．６％、来年を３％と見込んでいるが、景気回