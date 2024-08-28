ＪＲＡは２８日、アイリッシュチャンピオンＳ（９月１４日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）に出走予定のシンエンペラー（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が、フランスのシャンティイに到着したと発表した。清水裕夫厩舎に滞在し、同Ｓをステップに、最大目標の凱旋門賞（１０月６日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に挑む予定となっている。帯同馬で、同じく藤田晋オーナーが所有するラファ