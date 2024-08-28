鹿児島県三島村は午後1時15分、台風10号の影響により、村内全域202世帯、369人に緊急安全確保を発表しました。 命の危険が迫っています。 崖や斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命が助かる可能性の高い行動をとってください。 ・ ・ ・