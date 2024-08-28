午後1時、特別警報の発表に伴い、薩摩川内市、南さつま市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南種子町に警戒レベル4の避難指示が新たに発表されました。 午後1時半時点で避難指示が発表されているのは、日置市、指宿市、薩摩川内市南さつま市、南九州市、曽於市、志布志市、大崎町、垂水市、東串良町、錦江町、西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、十島村です。 ・ ・ ・