台風10号の接近に伴い、鹿児島銀行は県内のATMをあす29日まで臨時休業します。【あす29日まで臨時休業】 ・屋久島安房出張所 ・中種子野間出張所 【きょう28日午後3時～あす29日まで臨時休業】 ・天文館ぴらもーる出張所 ・薬師出張所 ・とそ橋出張所 ・鴨池ニュータウン出張所 ・鹿児島市中央卸売市場青果市場出張所 ・えい別府出張所 ・横川中ノ出張所 ・肝付吾平出張所 このほかの県内のATM（