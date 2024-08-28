【試合映像】プロ野球 ヤクルト 対 巨人｜https://youtu.be/O0bVHUQWusY ＜＜2024年8月27日（火）プロ野球 ヤクルト - 巨人 ＠神宮球場＞ プロ野球 ヤクルト 対 巨人 の試合が27日に神宮球場で行われ、巨人が5-2で勝利した。 首位・広島を1ゲーム差で追う巨人。 初回、今シーズン神宮での打率が5割に迫る主砲・岡本和真（28）。 相性の良さはこの日も健在。タイムリー2ベースで追加点をあげる。 こ