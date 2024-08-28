日本時間午後９時１５分に英中銀（ＢＯＥ）のマン金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が講演する。０．２５％の利下げを決定した７月３１日のＭＰＣでは、マン委員は政策金利の据え置きを主張していた。英消費者物価指数で総合の前年比の伸びは５月と６月に２．０％となり、２カ月続けて２．０％のインフレ目標を達成したが、７月には目標を上回る２．２％に上昇している。インフレ目標の達成が持続しなかったことを受け、マン委員が追