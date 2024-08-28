豪ドルドルCPI後の上昇分打ち消す、ドル全面高で＝東京為替 豪ドルドルは午前の月次CPIが予想を上回ったことで、一時買いが出ていたが、ドル全面高に抑え、上値から売りが出ている。 AUDUSD0.6786