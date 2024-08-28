東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（7月）10:30 結果3.5% 予想3.4%前回3.8%（前年比) 結果3.8% 予想N/A前回4.1%（トリム平均・前年比） ※要人発言やニュース 【日本】 氷見野日銀副総裁 経済物価見通し実現の確度が高まれば緩和度合いを調整していくというのが基本的な姿勢 金融市場は引き続き不安定な状況にある、極めて高い緊張感をもって注