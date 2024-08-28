中国スポーツ用品大手の安踏体育用品、１〜６月売上高１３・８％増中国のスポーツ用品大手、安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）の展示館。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社上海8月28日】中国のスポーツ用品大手、安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）が27日に発表した2024年6月中間決算は、売上高が前年同期比13.8％増の337億4千万元（1元＝約20円）で過去最高を更新し、純利益が77億元で62.6％増加