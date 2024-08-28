台風10号接近に伴い、県内の観光施設などでは29日30日休業が相次いでいます。発表されている情報は以下の通りです。 29日30日休業情報（28日午後2時時点） ◆城島高原パーク29日30日 臨時休園31日 10：00開園 ◆アフリカンサファリ29日30日 臨時休園 ◆べっぷ地獄めぐり29日30日 臨時休園 ◆ハーモニーランド29日30日 臨時休園31日 改めてホームページにて案内 ◆九重“夢”大吊橋29日30日 臨