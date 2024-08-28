台風10号接近に伴い、JR九州は29日（木）の運転計画を発表しました。大分県内については以下の通りです。 29日大分県内の運行計画（28日午後1時時点）◆ソニック 博多～大分・佐伯全列車運休 ◆にちりん・にちりんシーガイア 大分～南宮崎・宮崎空港全列車運休 ◆九州横断特急 熊本～大分・別府全列車運休 ◆ゆふ 博多～大分・別府全列車運休 ◆３６ぷらす３ 宮崎～別府31日は運休 ◆ゆ