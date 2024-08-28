吉野家ホールディングスは28日、オーストリッチ（ダチョウ）を使った食品と化粧品の販売を始めたと発表した。ダチョウ由来の素材には健康と美容の領域で優れた機能があるとして、茨城県の自社牧場で飼育や商品開発を進めてきたという。ダチョウは食品としては高たんぱくで低脂肪、低カロリーとされる。同社は牛肉、豚肉、鶏肉に続く「第4の肉」と位置づけて提供していく。健康で豊かな食事を提供し続けるための食材の多様化の