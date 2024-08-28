JR東日本水戸支社は、福島県浜通りエリアで酒と食のマリアージュを楽しめるイベント列車「復興 浜通り酒巡り号」を運行します。出発日は2024年10月13日(日)で、常磐線のいわき駅〜原ノ町駅間を運行（片道のみ）。車両はE501系「E501 SAKIGAKE」（5両編成）です。イベントでは、ビール・日本酒・ワイン・クラフトサケなど浜通りの個性あふれるお酒のほか、お酒との相性抜群なオリジナル弁当や地元の食材を使ったデザートを楽しめま