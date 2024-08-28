ＤＩＣは堅調推移。２７日の取引終了後、同社が所有する千葉県佐倉市のＤＩＣ川村記念美術館に関し、取締役会での協議内容と今後の対応についての中間報告を公表した。運営の効率化に向けて「ダウンサイズ＆リロケーション」を具体的な選択肢として検討するとともに、美術館運営の中止の可能性も排除することなく、年内に今後の美術館運営について決定する。決定内容を実行するため来年１月下旬から同美術館について休館す