第一工業製薬は大幅高。午後２時ごろ、２５年３月期連結業績予想について売上高を７００億円から７３０億円（前期比１５．７％増）へ、営業利益を４０億円から５０億円（同２．４倍）へ上方修正すると発表。あわせて配当の増額を発表しており、これらを好感した買いを集めている。 ハイエンドサーバー向け電子材料の大幅な伸長や、市況回復などによる販売好調によって上期業績が従来予想を上回ったため通期予想