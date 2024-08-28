「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後１時現在で、ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２８日の東京株式市場でヴレインＳが３日ぶりに反落。同社は製造業に特化した人工知能（ＡＩ）ソリューションの提供を手掛けており、今年２月２２日に東証グロース市場に新規上場している。株価は公開価格２９９０円を７４％上回る５１９０円で初値