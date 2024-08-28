【ロサンゼルス時事】米大リーグは２７日、各地で行われ、ドジャースの大谷はオリオールズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、４打数２安打、１三振だった。複数安打は２試合ぶり。チームは２―３で敗れた。カブスの鈴木はパイレーツ戦に３番ＤＨで出て、４打数２安打２打点。四回に１９号２ランを放った。パドレスの松井はカージナルス戦で六回に登板。１回を無安打無失点に抑え、５月３１日以来となる４勝目（２敗）を挙げた