Microsoftは現地時間2024年8月27日、Windows Terminalプレビューがバージョン1.22に達したことを公式ブログで報告した。Windows TerminalプレビューはMicrosoft StoreやGitHubから入手できる。合わせて安定版のバージョン1.21はIME関連の改善が行われ、日常的にMS-IMEなどを使用する我々には有益なバージョンとなった。Sixel形式画像の表示本バージョンではビットマップを容易に表示するSixel(シクセル)形式をlibsixelなどでサポー