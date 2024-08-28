バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手（２２）が２８日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演した。パリ五輪から帰国し、初のテレビ生出演となる。「Ｄｉｏｒ」や「雪肌精」のアンバサダーを務め、バレー選手として初めてファッション誌「ａｎａｎ」の表紙を飾るなど、コート外でも話題の高橋。本人自ら、女子力は「高いと思います」と明かし、「爪の手入れとかは結構…。バレーボール選手なんで