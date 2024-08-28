28日午前11時55分ごろ、千葉県木更津市と川崎市を結ぶ東京湾アクアラインのトンネルで、中型トラックや大型トレーラーなど計3台が絡む玉突き事故があった。トラックとトレーラーに挟まれた車両に乗っていた1人が死亡した。他の2台の運転手にけがはなかった。この事故で車両火災も発生し、2台が焼けた。大津の湖西道路で車6台絡む事故5人けが、2人は重傷神奈川県警高速隊などによると、現場は海ほたるパーキングエリア（PA）