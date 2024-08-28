米大統領選に向けた9月10日のテレビ討論会で、相手の発言中にマイクを「オフ」にするかどうか――。選挙結果にも大きな影響を及ぼす討論会だけに、ルールをめぐり、民主党のハリス副大統領（59）と共和党のトランプ前大統領（78）との駆け引きが続いている。【写真】カマラ・ハリス氏の40分最重要の見せ場で訴えた五つのポイント2週間後に迫る討論会は、2人の候補が初めて直接対決する場として注目を集めている。一時は欠席