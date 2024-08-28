ドジャースの大谷翔平投手（３０）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのオリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打だった。打率２割９分４厘。チームは２―３で逆転負けした。２５日（同２６日）のレイズ戦の８回に左手首付近に死球を受け、影響が心配されたが、問題なくスタメン出場。ロバーツ監督は試合前の会見で「ショウヘイは大丈夫だ。手首は問題ない。今日もレントゲンを撮ったが、ネガ