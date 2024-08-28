元「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の稲場愛香が２７日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙにて行われた「ＵＮＩＤＯＬ２０２４Ｓｕｍｍｅｒ」にＭＣ、ゲストパフォーマーとして登場した。「ＵＮＩＤＯＬ」とは、大学対抗の女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦だ。本大会では、早稲田大学の「夏目坂４６」が優勝に輝いた。ＭＣとして学生の活躍を見守った稲場は、自身も「圧倒的ＬＯＶＥ」「ＰｉｎｋＴｅｍｐｅｒａｔ