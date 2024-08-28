2022年7月に、吾峠呼世晴さんの人気漫画「鬼滅の刃」を原作とした「能 狂言『鬼滅の刃』」が上演され、話題になりましたが、人気漫画「鬼滅の刃」が能狂言に！野村萬斎による演出「能狂言『鬼滅の刃』」東京・大阪で上演続編となる「能 狂言『鬼滅の刃』―継―」が上演されることが発表されました。©吾峠呼世晴/集英社 ©吾峠呼世晴/集英社・OFFICE OHTSUKIこの能装束を纏う炎柱・煉獄杏寿郎は、吾峠呼世晴先生による描