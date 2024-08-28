[２７日 ロイター] - 米共和党の大統領候補、トランプ前大統領が今週、アーリントン国立墓地を訪れた際、陣営スタッフ２人が墓地職員と口論になり、身体的に衝突したと公共ラジオＮＰＲが２７日報じた。トランプ氏は２６日に同墓地で、２０２１年のアフガニスタン撤退時に死亡した米兵１３人を追悼する行事に参加した。ＮＰＲが関係筋の話として伝えたところによると、兵士が埋葬されている場所で陣営スタッフが撮影するのを墓