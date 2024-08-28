ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、第14期「大阪府育英会USJ奨学金制度（給付型）」の認定式を開催。夢に向かって頑張る高校生を応援し、大阪や日本の未来を担う人材の育成を推進する奨学金制度に、2024年も高校生15名が認定されました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 第14期「大阪府育英会USJ奨学金制度（給付型）」認定式 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 開催日：2024年8月21日（水）開催場