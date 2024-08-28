昨日(27日)は局地的に記録的な大雨となった道内ですが、今日(28日)も北海道の南海上に停滞する前線の影響で、雲が広がりやすく、太平洋側を中心に雨が降っています。明日(29日)以降も、道内は前線の影響を受けて、雨の降る日がありそうです。気になる北海道の週末にかけての天気を詳しく解説していきます。明日(29日)から9月1日(日)にかけての天気は?明日(29日)の北海道付近は停滞する前線を含む気圧の谷の中となり、南からは暖か