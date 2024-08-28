北朝鮮がロシアから高価な馬２４頭を輸入したと、ラジオ・フリー・アジア（ＲＦＡ）が２８日報じた。北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の愛馬として知られるオルロフトロッター（ＯｒｌｏｖＴｒｏｔｔｅｒ）品種は忍耐心が強い駿馬だ。ＲＦＡが引用したロシア沿海州農畜産監督庁の報道資料によると、２５日、オルロフトロッター品種の牝馬１９頭と牝馬５頭が北朝鮮に運送された。２４頭の馬はロシアのウラジミール地