昨年、Rugby School Japanを創設するなど、日本の教育界に革新を起こしているフェイフェイ・フウ氏。英国式教育や世界で求められる教養について話を聞いた（写真：CEA）現在、学校教育の世界だけでなくビジネス社会においても「教養」がブームとなっている。そもそも「教養」とは何か。なぜ「教養」が必要なのか。3万5000部のベストセラー『読書大全』の著者・堀内勉氏が、都内に複数のインターナショナルスクールを開設し、昨年、