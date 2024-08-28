トヨタの燃料電池プロジェクト、中国北京で稼働広汽トヨタが広州モーターショーに出展した新エネルギー車（NEV）ブランド「謁智」の最初のモデル、「謁智4X」。（2023年11月17日撮影、広州＝新華社記者/〓華）【新華社北京8月28日】日本の自動車大手トヨタ自動車はこのほど、中国の北京経済技術開発区で水素燃料電池（FC）研究開発・生産プロジェクト第1期をスタートさせた。同区当局が27日に発表した。北京が水素