黒島結菜、小瀧望、高杉真宙らが出演する映画「プリンシパル〜恋する私はヒロインですか？〜」がＷＯＷＯＷで放送される。北海道の大自然を舞台にした青春ムービーで、原作者は北海道出身の漫画家・いくえみ綾。地の利を生かした雪国の美しい景色と日常、そして雪も溶けてしまいそうなアッツアツの恋模様に、胸キュン必至だ。東京から北海道へ移住してきた住友糸真(黒島)は、転入先の高校で舘林弦(小瀧)、桜井和央(高杉)、国重晴歌